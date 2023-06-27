Samsun'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Samsun'da şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Asri ve Kıranköy mezarlıklarındaki şehitliklere ziyarette bulundu.

Şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve mezar başında ağıt yakan şehit yakınları, duygusal anlar yaşadı.



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