Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adem Bahcevancı (40) yönetimindeki 57 AN 075 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Kadir Durgun'un (37) kullandığı 77 DY 823 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile 77 DY 823 plakalı araçta bulunan Nuriye Beyazpınar (57) ve 18 aylık Ali Eren Durgun yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.





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