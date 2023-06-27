LGS sınavında tam puan alan Samsunlu Ahmet Berkay, bilgisayar mühendisi olmak istiyor

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SAMSUN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Samsunlu Ahmet Berkay Demirel, bilgisayar mühendisi olmayı hedefliyor.

Ankara Keçiören Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Alaçamlı Ahmet Berkay Demirel, AA muhabirine, LGS sınavında tam puan almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ders çalışırken dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durduğunu belirten Demirel, "Telefon, tablet gibi cihazlardan uzak durulması gerekir. Sınava hazırlanırken günde 3 saat çalışarak denemeler çözdüm. Özel ders veya dershane desteği almadım. Çok uzun saatler yerine planlı bir çalışma yaparak başarıya odaklanmak gerekir." dedi.

Demirel, üniversitede bilgisayar mühendisliği eğitimi almayı düşündüğünü kaydetti.





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