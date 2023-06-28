Samsun’da geri manevra yapan otomobil yayaya çarptı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ramazan Güngör (49) yönetimindeki 55 JD 068 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi’nde geri manevra yaptığı esnada yaya Meryem Akın’a (53) çarptı.

Otomobil sürücüsü yaralı kadını kendi imkanlarıyla ilçede bulunan özel bir hastaneye götürdü.

​​​​​​​Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, ihbar üzerine yaşanan trafik kazası ile ilgili sürücünün ifadesine başvurdu.

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