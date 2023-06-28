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Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı

AA

Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde kurbanlık boğanın tepmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Nurettin Köroğlu (71), yakınları ile kurbanlık boğayı kesmek için yere yatırdı.

Bu esnada kurbanlığın arka bacaklarını bağlamaya çalışan Köroğlu, hayvanın tepmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Köroğlu'nu Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırdı. Köroğlu, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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