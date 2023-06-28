Çarşamba'da su kanalına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin su kanalına girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhsin A. idaresindeki 55 KK 053 plakalı otomobil, Bölmeçayır Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına girdi.



Yaralanan sürücü, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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