Salıpazarı’nda bayram yoğunluğu

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Salıpazarı ilçesinde kurban bayramı yoğunluğu yanadı.



Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen gurbetçiler memleketlerine akın etti. Salıpazarı ilçesinde de arife ve bayramın birinci gününde araç ve nüfus yoğunluğu dikkat çekti. Meydanlar, parklar, marketler ve alışveriş yerlerinde oluşan yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü.

Genelde sakin bir yaşantının olduğu Salıpazarı ilçesinde bayram nedeni ile hareketli günler yaşanırken Belediye Başkanı Halil Akgül’den uyarı geldi. Akgül, “İlçemizde, 9 günlük bayram tatilinde başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerden gelen vatandaşlarımız nedeni ile ciddi yoğunluk yaşanıyor” dedi.

​​​​​​​Bayramların sevinç günleri olduğunu hatırlatan başkan Akgül, bayram günlerinin hüzne dönüşmemesi için sürücülerin bayram yoğunluğunun bilincinde olarak trafik konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini belirterek herkese mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.

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