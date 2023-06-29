Samsun'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

B.Y. (22) yönetimindeki 55 AKD 610 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Yuvam 1'inci Sokak'ta geri manevra sırasında 5 yaşındaki bisikletli Ali Mete G'ye çarptı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, yaralı çocuğu kendi aracıyla ilçedeki özel hastaneye götürdü.

Yaralı çocuğun sol kolundan yaralandığı öğrenildi.







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