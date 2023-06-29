19 Mayıs'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, belediyeye ait düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bayramların toplumsal huzurun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize, milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimin bayramını kutlarım." dedi.



Konuşmaların ardından programa katılanlar bayramlaştı.

Programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.







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