Havza'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Nayman ve Özdemir ile İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı ve Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, şehit mezarlarını ziyaret etti.

Nayman ve Özdemir, daha sonra Havza Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Huzurevi, Bölge Trafik İstasyonu ve Havza Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek görevli personel ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Nayman, bayram için gerekli her türlü tedbirin alındığını belirterek, "İlçemizde Kurban Bayramı huzur ve güven ortamında geçmekte. Alınan tedbirlerle herkes görevinin başında. Tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Özdemir de Havza Belediyesinin ilgili birimlerinin bayram boyunca görevlerinin başında bulunduğunu vurgulayarak, herkesin bayramını kutladı.

Nayman ve Özdemir, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

- Havza Belediyesinde bayramlaşma programı

Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye binası önünde kurulan çadırda gerçekleştirilen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Mustafa Kurkmazlı, eski Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Özdemir, bayramların birleştirici gücü olduğunu vurgulayarak, "Havza Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda halkımızın rahatı için tüm birimlerimiz görevinin başında. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, Cenabı Mevla'dan kesmiş ve kesecek oldukları kurbanların kabulünü niyaz ederim." diye konuştu.





- CHP Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma

CHP Havza İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Bayramlaşmaya CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Havza İlçe Başkanı Yunis Yılmaz, eski milletvekili Kemal Zeybek ile partililer katıldı.

Çam, katılımcıların bayramlarını kutlayarak, "CHP bizim zenginliğimizdir. Bunu her ortamda hissettirmeliyiz. Bu vesile ile tüm halkımızın bayramını tebrik ederim." dedi.





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