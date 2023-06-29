Salıpazarı ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Demir yollarında neden taşlar olur?

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan bayramlaşma programına Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, MHP İlçe Başkanı İsa Bircan ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Akgül, coşku ve beraberlik içinde bir bayramlaşma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Protokol üyeleri, programa katılan vatandaşların bayramını tebrik etti.





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