AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Havza'da bayramlaşma programına katıldı

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti Havza İlçe Başkanlığında binasında düzenlenen bayramlaşma programına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ile partililer katıldı.

Yılmaz, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin pekiştiği günlerin çok özel günler olduğunu belirterek, "Bu özel günlerimiz içerisinde bayram günlerimizin yeri çok ayrıdır. Tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, Rabb'imden kesmiş olduğumuz ve keseceğimiz kurbanları kabul etmesini diliyorum." dedi.





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