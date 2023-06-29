Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Beykoz Belediyesine ait Mustafa S'nin (38) kullandığı 34 BBB 004 plakalı makam otomobili, Samsun-Ordu kara yolu Kozluk mevkisinde aynı istikamette seyreden Hasan Y. (23) idaresindeki 55 AGP 363 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 BBB 004 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Kadir A. (39) yönetimindeki 34 GKM 044 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada üç aracın sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Kaan A. (4), Mete A. (4), Sibel Öztürk A. (34) ve Ayşıl A. (10) yaralandı.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi ve Ordu'nun Ünye ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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