Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sönmez Demir (19) yönetimindeki 55 AJR 499 plakalı otomobil, Kavakpınar Mahallesi Öz Sokak’ta Adnan Ersin’in (63) kullandığı 55 JR 487 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Demir’in yönetimindeki otomobil, park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Demir, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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