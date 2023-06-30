Samsun'da takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde, kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Bekdemir idaresindeki 34 JL 5432 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kaan (8), Mert (5), Şahinde (27) ve Demir Bekdemir (10) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demir ve Şahinde Bekdemir, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Demir Bekdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.