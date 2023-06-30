Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevzat Yılmaz (57) idaresindeki 06 AK 2802 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde Ayhan Akbulut (58) idaresindeki 45 AS 777 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücülerden Akbulut ile yanında bulunan eşi Hatice Akbulut (53) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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