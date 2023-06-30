Samsun'da iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlıya adli kontrol

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.D. (17) ile A.G'yi (17) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan G.C'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçede dün, aralarında çıkan tartışmanın ardından G.C, bıçakla A.D. ve A.G'yi yaralamıştı. G.C, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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