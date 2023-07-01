Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Bafra'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mehmet K. yönetimindeki 55 AIT 854 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Camisi önünde aydınlatma olmayan kısımdaki yaya geçidi üzerinde Fikri Dülger'e (57) çarptı.

Sağlık ekipleri Dülger'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü Mehmet K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.