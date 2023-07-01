Alaçam'da Şirinköy Karakucak Güreşleri ve Keşkek Festivali yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde, Şirinköy Karakucak Güreşleri ve Keşkek Festivali gerçekleştirildi.

Şirinköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen festivaldeki güreşlere 100 civarında sporcu katıldı.

Başpehlivanlığı Serdar Çavuşoğlu'nun kazandığı güreşlerde ikinci Yalçın Sözen, üçüncü Resul Güne, dördüncü ise Hasan Çevik oldu.

Organizasyonun güreş ağalığını ise 100 bin lira ile Şeref Şahin elde etti.

Dernek başkanı Adem Sağlam, bu yıl 10'uncusunu düzenledikleri karakucak güreşleri ve keşkek festivaline katılımdan memnun olduklarını dile getirerek, etkinliği her yıl üzerine bir şeyler katarak yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının ata güreşini sürdürmek, örf ve adetlerini yerine getirmek olduğunu anlatan Sağlam, "Bu nedenle bu tür organizasyonlar planlıyoruz. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, civar köydeki vatandaşlarımıza, bize destek sunan sponsorlara teşekkür ederim." dedi.

Organizasyona Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Alaçam Ziraat Odası ve Muhtaralar Derneği Güreşleri ağası Turgut Şahin katıldı.





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