Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde kasap ve şarküterilerde Kurban Bayramı'nın ilk gününde başlayan kıyma mesaisi devam ediyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından işlerini bitirenler, etin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu. İlk gün başlayan kıyma mesaisi, bayramın son gününde de sürüyor.

Kıymanın kilogramını 5 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde özellikle ilk iki günde büyük yoğunluk yaşandı.

Şarküteri dükkanı işleten İbrahim Çil, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu söyledi.

Kendisi gibi ilçede birçok kasapta yoğunluk yaşandığını belirten Çil, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Kıyma çekilecek olan etin en az 24 saat dinlenmesi gerekiyor. O zaman kıyma daha güzel oluyor. Bayram süresinde yaklaşık 6-7 ton kıyma çekeriz. Bu sene havalar çok sıcak gidiyor, o yüzden ilk günden kıyma çekmeye başladık." dedi.





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