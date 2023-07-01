Yaz mevsiminin gelmesiyle çiçekçi ve düğün organizasyoncularının mesaisi arttı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle düğün yapmak isteyenler, çiçekçi ve düğün organizasyoncularında yoğunluk oluşturdu.

Düğünlerini Kurban Bayramı'nın da bulunduğu 9 günlük tatil döneminde yapmak isteyenler dolayısıyla, düğün organizasyonu ve çiçeklerin mesaisi arttı.



Organizasyon ve düğün aracı süslemesi yapan Serkan Akçay, AA muhabirine, bayram yoğunluğunun işlerini iki katına çıkardığını söyledi.

Vatandaşların çeşitli organizasyonlarını bayrama denk getirdiklerini belirten Akçay, "Kurban Bayramı dolayısıyla gurbetçi hemşehrilerimiz Terme'ye akın etti. Düğünlerini de bu 9 güne sığdırdılar. Biz de yoğun olarak çalışıyoruz. Günde en az 5 gelin arabası süslüyoruz. Bir yandan da düğün, nişan gibi aktiviteler bu döneme geldi. Şehir dışında yaşayan birçok gurbetçimiz hem aile ziyareti hem kurban ibadetlerini yerine getirmek için Terme'ye geldi. Biz de organizasyon olarak yardımcı oluyoruz, elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.





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