Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Seyfettin Karagöz (66) yönetimindeki 55 ABT 959 plakalı otomobil, Yakıntaş Mahallesi tali yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Karagöz, yakınları tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.