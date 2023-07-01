Samsun'da bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor

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SAMSUN (AA) - Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilciler Ordu-Samsun kara yolunda yoğunluğa neden oldu.



Samsun'un Terme ilçesinden geçen Ordu-Samsun kara yolunda trafik durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede trafik polisleri önlem alarak sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.





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