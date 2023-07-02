Samsun’da ölümlü kazada sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde yaşanan ölümlü trafik kazasında sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fikri Dülger'e kullandığı otomobille çarpıp ölümüne neden olan Mehmet K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçede önceki gün, Mehmet K. yönetimindeki 55 AIT 854 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Camisi önünde yaya geçidi üzerinde Fikri Dülger'e (57) çarpmış, Dülger olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

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