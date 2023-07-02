Samsun'da serinlemek için denize giren genç boğuldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.

Toplu Mahallesi mevkiinden serinlemek amacıyla akşam saatlerinde denize giren Hüseyin Ceylan (20) bir süre sonra suya batıp gözden kayboldu.

Çevredekilerin Alaçam Jandarma Komutanlığına ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri ile dalgıçlarca denizde arama çalışması başlatıldı.



Yaklaşık 3 saatlik aramalar sonucu bulunarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



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