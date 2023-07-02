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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

AA

Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

SAMSUN (AA) - Geleneksel Çarşamba Rahvan At Yarışları, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapıldı.

Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında, Çarşamba Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Rahvan At Yarışları bu yıl Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Farklı illerden 103 atın mücadele verdiği müsabakalarda, yarışmacılar 9 kategoride yarıştı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede bir geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi. Yeşilırmak Şenlikleri'nin finalini Geleneksel Rahvan At Yarışları ile yaptıklarını dile getiren Doğan, "Kıyasıya rekabet, büyük bir dostluk ortamında güzel bir yarış gerçekleşti. Farklı illerden birçok sporsever de ilçemizdeydi. Yarışmaya katılan sporcularımıza, izlemeye gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çarşamba'mızda sporu ve sporcularımızı desteklemeye, ilçemizde birçok spor müsabakasında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Geleneksel Rahvan At Yarışları'nı Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanvekili Ümit Kavraz, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Yarışlar sonunda dereceye giren atların sahiplerine ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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