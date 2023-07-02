Samsun'da takla atan hafif ticari araç otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, takla atan hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Ambarköprü mevkisinde, Adem Y'nin kullandığı 55 VG 923 plakalı hafif ticari araç, takla attıktan sonra karşı şeritteki Ufuk K. idaresindeki 55 AJ 873 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hülya K. ve Meryem K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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