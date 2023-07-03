Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Seyirhan Kanca (21) yönetimindeki 55 AAT 669 plakalı otomobil, Dereköy Mahallesi Fatih Bulvarı’nda arızalandı. Yol kenarına park eden Seyirhan K. indiği sırada aracına arkadan gelen Kadir Bayburt'un (30) kullandığı 55 TB 944 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki otomobilde bulunan, Fatma Kanca (28), sürücü Kadir Bayburt, Gamze Bayburt (26), Ercan Bayburt (28) ve 6 aylık Atilla Bayburt'un yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralılarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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