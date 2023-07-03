Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1'i dolmuş 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Otogar kavşağında aynı yönde ilerleyen Yasemin B. idaresindeki 37 ABD 874 plakalı araç ile Üşler Ö. idaresindeki 06 BG 9365 plakalı otomobil, Güngör K. idaresindeki 35 AVR 322 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BG 9365 plakalı otomobil ve Mustafa G. idaresindeki 55 D 6138 plakalı dolmuş çarpıştı.

Kaza sonucu dolmuş sürücüsü Mustafa G. ile araçlarda bulunan Oğuzhan A, Azra Naz K, Şaduman K, Anıl K, Yusuf A, Havva A. ve Cemal Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.