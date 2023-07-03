Samsun'da çeltik tarlasında rahatsızlanan çiftçi yaşamını yitirdi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde çeltik tarlasında çalışırken rahatsızlanan çiftçi hayatını kaybetti.

Doyran Mahallesi'nde 48 yaşındaki Tarık Bayar, çeltik tarlasında ilaçlama yaparken fenalaştı. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayar'ı çamurun içerisinden çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Bayar, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tarık Bayar'ın cenazesi, ikindi vakti mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.





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