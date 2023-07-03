Samsun'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde minibüsün bisiklete çarpması sonucu 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Ayvacık-Salıpazarı yolunda Fatih Ç. idaresindeki 55 AGG 332 plakalı minibüs Salıpazarı istikametine seyrederken aniden yola çıkan 12 yaşındaki Merve T.’nin kullandığı bisiklete çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yere düşüp yaralanan Merve T. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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