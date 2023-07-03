Samsun'da motosikletin çarptığı 81 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

M.Y. (60) yönetimindeki 55 RS 645 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Hal Yolu'nda İsmet Semiz'in (81) kullandığı bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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