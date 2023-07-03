Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat A. idaresindeki 41 ANT 897 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Kuzalan Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 F 4350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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