Samsun'da cip ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Canlı Mahallesi’nde Gülşah Ç. idaresindeki 06 BGU 401 plakalı cip ile Murat Ş. idaresindeki 34 CZT 874 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonucu 06 BGU 401 plakalı cipte bulunan Oktay S. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

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