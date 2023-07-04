Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SAMSUN (AA) - Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Havaların ısınması ve ülke genelinde boğulma vakalarında görülen artış üzerine TDP Büro Amirliği görevlileri, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı.

Polisler, Kevser Parkı ve toplu taşıma duraklarında gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında vatandaşlara alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gerekenler ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşür dağıttı.





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