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Samsun'da haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 615 şüpheli yakalandı

AA

Samsun'da haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 615 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarmanın geçen ay yaptığı uygulama ve operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 615 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güven ortamının, kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi kapsamında haziran ayında çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri uygulama ve operasyonlarda 177 bin 822 kişiyi ve 55 bin 479 aracı sorgulayarak, çeşitli suçlardan aranan 615 şüpheliyi yakaladı.

Uygulamalarda, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 8 zanlı yakalandı, 22 tabanca, 22 av tüfeği ve 128 mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 82 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 1 milyon 946 bin kök kenevir bitkisi, 32 bin 854 sentetik uyuşturucu, 582 gram kubar esrar, 81 gram metamfetamin, 78 bin 211 makaron ve 381 paket kaçak sigarayı ele geçirerek operasyonlarla ilgili 87 kişiyi gözaltına aldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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