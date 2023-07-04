Kaymakam Zaman'a emniyet müdürlerinden veda ve göreve başlama ziyareti

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Alaçam Emniyet Müdür Vekili iken vekaleten 19 Mayıs Emniyet Müdürlüğüne atanan Erol Can Keskin ile Bafra Emniyet Müdür Yardımcılığından Alaçam Emniyet Müdür Vekilliğine atanan Ramazan Aktaş, Kaymakam Fikret Zaman'ı ziyaret etti.



Zaman, makamında gerçekleşen ziyarette, ilçede uzun zamandır görev yapan Keskin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Zaman, Alaçam Emniyet Müdürlüğüne atanan Aktaş'a da yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.