Samsun'da 112 okulun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 112 okulun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı

AA

Samsun'da 112 okulun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte 112 okul binasının deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Dağlı, düzenlediği basın toplantısında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Samsun'un ikinci derece deprem kuşağında bulunduğuna işaret eden Dağlı, öğrencilerin olası depremlerden etkilenmemesi için bir dizi çalışma yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda kentte 112 okul binasının deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Dağlı, "Çocuklarımızın depreme dayanıklı binalarda nitelikli eğitim öğretim görmeleri için yapılan bu çalışmalarla yüzbinlerce öğrencimiz ve vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunmuş oluyoruz. Bu okullar bir deprem durumunda, öğrenciler ve yakın çevrede ikamet edenler için güvenli korunma ve geçici barınma, kamu kurumlarımız için de hizmet binası olarak kullanılmaktadır." dedi.

YİKOB tarafından 44 yeni yatırımla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Dağlı, şöyle konuştu:

"Deprem güçlendirmelerine ilaveten 6'sı anaokulu olmak üzere 21'i eğitim, Bafra ve Alaçam hükümet konakları ile 3'ü İçişleri, 2'si emniyet, 4'ü de diğer kamu yatırımı olmak üzere toplam 30 yeni yatırım ilimize kazandırılmıştır. Bugün itibarıyla ilimiz genelinde 15'i anaokulu olmak üzere 21'i eğitim ile jandarma, Yakakent, Havza, Ayvacık ve Çarşamba hükümet konakları gibi 44 yeni yatırımın yapımı devam etmektedir. İlk etapta 10'u ilimiz genelindeki organize sanayi sitelerinde olmak üzere toplam 29 anaokulunu kapsayan 31 eğitim tesisine ve 2 jandarma yatırımına da başlanılmıştır. 3 yıllık süre içinde Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımızca 138 bakım ve onarım işi yapılmıştır. Aynı süreçte 23 yeni yapım işi ile 19 güçlendirme işi tamamlanmıştır. Samsun YİKOB olarak tüm kamu yatırımlarımızı hayata geçirirken önceliğimiz ilimize yenilikçi, çevreci, sürdürülebilir, hizmet odaklı ve kaliteli eserler sunmaktır."

Dağlı, YİKOB kurumunun yemekhanesinin geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Samsun'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi ...
Kaymakam Zaman'a emniyet müdürlerinden veda ve göreve başlama ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman'a emniyet müdürlerinden veda ve göreve ...
Samsun'da haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 615 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da haziran ayında çeşitli suçlardan aranan 615 ...
Sokakta yürürken tabancayla başından vuruldu
YEREL HABERLER Sokakta yürürken tabancayla başından vuruldu
Bandırma Gemi Müzesi'ni bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Bandırma Gemi Müzesi'ni bayram tatilinde 30 bin kişi ...
Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Havza'da polisler boğulma olaylarına karşı ...
Samsun'da cip ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da cip ve hafif ticari aracın çarpışması ...
Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı ...
Samsun'da motosikletin çarptığı 81 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da motosikletin çarptığı 81 yaşındaki bisiklet ...
Samsun'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki bisiklet ...
Çarşamba’da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba’da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ...
Samsun'da çeltik tarlasında rahatsızlanan çiftçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Samsun'da çeltik tarlasında rahatsızlanan çiftçi ...
Kamyonetin altında kalan kadın forklift yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Kamyonetin altında kalan kadın forklift yardımıyla ...
Havza 'Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan Bağışı' bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Havza 'Samsun Kan Bağışlıyor Hedef 5555 Ünite Kan ...
Havza Ziraat Odası Başkanı Genç’ten randevu uyarısı
YEREL HABERLER Havza Ziraat Odası Başkanı Genç’ten randevu uyarısı
Samsun'da traktörün altında kalan genç yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da traktörün altında kalan genç yaralandı
GÜNCELLEME - Samsun'da babasını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da babasını silahla vurarak ...
Samsun’da tarlasını ilaçlarken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
YEREL HABERLER Samsun’da tarlasını ilaçlarken fenalaşan kişi ...
GÜNCELLEME - Samsun’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun’da iki aile arasında çıkan ...
Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi ...
Samsunspor´da 20 futbolcu kampa dahil edilmedi
YEREL HABERLER Samsunspor´da 20 futbolcu kampa dahil edilmedi
Samsun'da Sümbül Konağı inşaatının yüzde 57’si tamamlandı
YEREL HABERLER Samsun'da Sümbül Konağı inşaatının yüzde 57’si ...
Samsunspor'un Erzurum kampı kadrosu belli oldu
YEREL HABERLER Samsunspor'un Erzurum kampı kadrosu belli oldu
Görüntü yönetmeni ile kameramanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Görüntü yönetmeni ile kameramanın öldüğü kazada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.