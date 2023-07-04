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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza Belediyespor yönetiminden Havza TSO Başkanı Acar'a ziyaret

AA

Havza Belediyespor yönetiminden Havza TSO Başkanı Acar'a ziyaret

SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Lig ekiplerinden Havza Belediyespor Başkanı Dursun Ali Beşli ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Ziyarette Beşli ve beraberindekiler, Acar'a hayata geçirecekleri projeler ile ilgili bilgi verdi.

Acar, iyi bir futbolsever olduğunu belirterek, "Samsunspor ve Havza Belediyespor'da yöneticilik yaptım. Sayın Beşli ve yönetimine başarılar diliyorum. Havza Belediyespor Kulübü, ilçemizin markasıdır ve bizler bu markaya sahip çıkmalıyız. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında olacağız." dedi.

Beşli de kısa süre önce görevi devraldıklarına işaret ederek, "Amacımız Havza Belediyespor'umuzu kurumsal yapıya kavuşturarak profesyonel yönetim örneği sergilemek. Başarı, devamlılık ile sağlanmakta. Havza Ticaret Odası her zaman takımımızın yanında oldu, inşallah bundan sonra da bizlerin yanında olacaktır. Havza TSO Başkanı Sayın Erkan Acar ve yönetimine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyarette Havza TSO Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Yüksel de bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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