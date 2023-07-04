Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.K, Belediye Evleri Mahallesi Melikşah Sokak'ta Burak Kasap'a tabancayla ateş etti.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Kasap, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Kasap, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





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