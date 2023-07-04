Ladik Belediyesi güreşçileri 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne uğurlandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Ladik Belediyesi güreşçileri, bu yıl 662'ncisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıktı.



Ladik Belediyesi Güreş Kulübüne güreşçilerinin uğurlanması amacıyla Ladik Belediyesi önünde tören düzenlendi. Merkez Camisi müezzini Ahat Düzenli, burada güreşçilerin başarılı olması için dua etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, Ladik'in pehlivanlar diyarı olduğunu belirterek, "Ladik sizinle gurur duyuyor. Er meydanına çıkın ve ilçemizin adını duyurun. Sizlere güveniyor ve Allah'a emanet ediyorum. Bileğiniz bükülmesin, sırtınız yere gelmesin." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.