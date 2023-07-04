Samsun'da koluna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde koluna yorgun mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Kumköy Mahallesi'nde açık alanda düzenlenen bir yakınının nişan törenine katılan İlker Seven'in koluna sandalyede oturduğu sırada mermi isabet etti.



Yaralanan Seven, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Seven'in koluna isabet eden yorgun mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.





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