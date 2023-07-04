Samsun'da park halindeki araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde park halinde otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Ünsal Türker (30) yönetimindeki 55 AEG 248 plakalı hafif ticari araç, Kuşcular Mahallesi’nde, park halindeki bir otomobile çarptı.

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan hafif ticari araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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