Beton pompasının yerinden çıkan pompa kısmının çarptığı kadın öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Ayvacık ilçesinde, beton pompasının yerinden çıkan pompa kısmının çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazancılı Mahallesi’nde E.Ş.B idaresindeki 55 55 ACY 652 plakalı beton pompasının pompa kısmı yerinden çıkarak, yol kenarında bekleyen Hacer Çakır’a (81) çarptı.

Ağır yaralanan Çakır, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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