Petkim Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcular iki madalya kazandı

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SAMSUN (AA) - Petkim Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil eden sporcular, bir altın, bir gümüş madalya ile döndü.



Yalova'da 21-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 32 kulüpten 155 sporcu katıldı.



Şampiyonada Samsun'u, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Petkim Boccia Engelsiz Spor Okullarından yetişen Huri Güngör ve Nagehan Karaali temsil etti.

Huri Güngör BC1 kategorisinde birinci olarak altın, Nagehan Karaali de BC2 kategorisinde ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.







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