Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mert Ali Kara (20) yönetimindeki 55 AHP 93 plakalı otomobil, Köseli Mahallesi mevkisinde yolun sağında bulunan tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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