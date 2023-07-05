Aldığı eğitimle otizmi aşan Kerim, şimdi otizmli bireylerin ailelerine destek veriyor

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SAMSUN (AA) - ELİF YAZICI - Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan, aldığı eğitimle otizmi aşan 20 yaşındaki Kerim Yılmaz, eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde görev yaparak diğer otizmli bireylerin ailelerine kendisini örnek göstererek moral veriyor.

Henüz küçük bir çocukken otizm tanısı konulan Yılmaz, ailesi tarafından bu alanda eğitim verilen rehabilitasyon merkezine götürülmeye başlandı.

Yıllar süren eğitimin ve ailesinin desteğiyle büyük gelişim gösteren Yılmaz, artık günlük işlerini kendi başına rahatlıkla yapabiliyor.

Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden de mezun olan Yılmaz, rehabilitasyon eğitimi aldığı merkezde destek personeli olarak görev yaparak kendisi gibi otizmli bireylere ve ailelerine moral ve motivasyon sağlıyor.

Kerim Yılmaz, AA muhabirine, otizmin bir engel olmadığını söyledi.

Daha önce günlük yaşamında bazı şeyleri tek başına yapamadığını vurgulayan Yılmaz, "Mesela kendi üstümü giyinemiyordum, dışarıya çıkamıyordum, korkuyordum, sosyal aktivitem hiç yoktu. Şimdi hepsini aştım. Dışarı çıkarak rahatça konuşabiliyorum. Arkadaşlarımla sosyal aktivite yapabiliyorum." dedi.

Kendisinin de eğitim aldığı merkezde otizm tanısı konulan bireyler bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Onların ailelerine destek, moral motivasyon veriyorum. Onlara, 'Ben de böyleydim. Bunları aşama aşama atlattım. Otizm engel ve hastalık değil. Ben aştım, sizler de aşabilirsiniz ama sevgiyle.' diyorum." ifadesini kullandı.

Hayalindeki mesleğin öğretmenlik olduğuna işaret eden Yılmaz, bunun için elinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.

- "Otizm, eğitim, sevgi ve destekle aşılabilir"

Merkezde görevli ergoterapist (bireylere özel terapi desteği sunan kişi) Kevser Çavlık ise otizmin engel veya hastalık olmadığını, tanı alan bireylerin sonraki süreçte verilen doğru eğitim ve ailenin desteğiyle akranlarıyla aynı seviyeye gelebileceğini anlattı.

İşe ilk başladığı zamanlarda Kerim Yılmaz'ın otizmli bir birey olduğunu bilmediğini, bunu anlamadığına dikkati çeken Çavlık, "Duyduğumda da çok şaşırdım. Çünkü akranlarıyla çok doğal, aynı seviyede seyrediyor. Günlük yaşamında, sosyal becerilerinde birçok şeyi aşabilmiş durumda. Burada önemli olan doğru kişilerden, doğru yerlerden, doğru eğitim alabilmek. Bunda da ailelere çok iş düşüyor. Otizm, eğitim, sevgi ve destekle aşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.





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