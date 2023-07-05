Samsun'da kışlık sebze fidesi üretimi için viyollere tohum ekimi başladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kışlık sebze fidesi üretimi için viyollere (karton ve plastikten yapılan koruma kap) tohum ekimine başlandı.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, kışlık sebze fidesi üretimi için tohum ekimi döneminin başladığını söyledi.

Makinelerle tohum ekilen viyollerde fidenin yaklaşık 40 günde oluşumunu tamamlayacağını belirten Aşçı, ağustos sonundan itibaren de fidelerin toprakla buluşturulmasının başlanacağını dile getirdi.

Birlik olarak bu dönemde hibrit lahana, kırmızı lahana, beyaz lahana, karnabahar, brokoli fidesi üretimi için viyollere tohum ektiklerini anlatan Aşçı, "Fide tohum makinesi ile viyol başına 7 liraya yaptığımız işlemi, çiftçimiz dışarıda 20 liraya gerçekleştirebilir. Fide ekimini düşük maliyete yapıyoruz." dedi.

Bafra Ovası'nda geçen yıl 110 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi gerçekleştirildiğine işaret eden Aşçı, "Bu yıl, 110 bin dekardan fazla olacağını düşünüyoruz. 2023 yılı kış aylarında sebze üretimimizde inişli çıkışlı bir dönem yaşandı. Hava şartları ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler çiftçileri olumsuz etkiledi." ifadesini kullandı.





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