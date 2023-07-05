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Samsun'da bir araya gelerek kooperatif kuran 10 kadın, organik ürün satıyor

AA

Samsun'da bir araya gelerek kooperatif kuran 10 kadın, organik ürün satıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir araya gelerek Gökçeboğaz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kuran 10 kadın, ürettikleri organik ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Kırsal Gökçeboğaz Mahallesi'nde yaşayan 10 ev kadını, yöresel ve organik ürün üretmek amacıyla 2 yıl önce bir araya gelip kooperatif kurmaya karar verdi.

Gökçeboğaz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, sebze ve meyvelerden reçel, pekmez, erişte, baharat üreterek pazarlarda satıyor.

Kooperatifin başkanı 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Meliha Büyükkal, AA muhabirine, ürünleri taze olarak mevsiminde işlediklerini söyledi.

Bayükkal, "Ev hanımları olarak imkanlarımız doğrultusunda bir yola girdik. Başarılı olmak için çalışıyoruz." dedi.

Kooperatif üyesi 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Emel Çelebi, "Kooperatif binamız metruk bir binaydı. Burayı nasıl hareketlendirebiliriz diyerek düşündük. Kooperatif kuralım, hep beraber üretelim istedik. 'Ben' değil, 'biz' olalım istedik. Daha da büyüyerek açılalım amacıyla bu yola çıktık." ifadesini kullandı.

Kooperatif üyeleri Saibe Demirtaş ile Emel Çelebi de ürettikleri ürünler ve paketleme hakkında bilgi aktardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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