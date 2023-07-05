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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 8 mahallenin içme suyu sorunu çözülüyor

AA

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 8 mahallenin içme suyu sorunu çözülüyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesi Örencik Mahallesi'nde yapımıma başlanan "Terme Örencik Arıtma Tesisi" sayesinde Salıpazarı ilçesinin 8 mahallesinin içme suyu sorunu çözüme kavuşturulacak.

Suluca Mahalle Muhtarı Ramadan Sekmen ve Konakören Mahalle Muhtarı Faik Gül ile mahalle sakinleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arıtma tesisini ziyaret ederek, mahallelerinin içme suyu sorununun çözülecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Salıpazarı SASKİ Şefi Osman Yılmaz, Genel Müdürlükleri tarafından Örencik Mahallesi'nde kurulacak arıtma tesisi sayesinde Salıpazarı ilçesine bağlı Konakören, Suluca, Cevizli, Güzelvatan, Kızılot, Yeşil, Yenidoğan ve Sarıhasan mahallelerinin içme suyu sorunu kalmayacağını vurgulayarak, "Projeyi ilçemize kazandıran SASKİ Genel Müdürümüze ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu projenin el birliğiyle tamamlanması için gayret göstereceğiz." dedi.

Mahalle sakinleri de 50 yıldır su sorunu yaşadıklarını belirterek, "Yıllardır şişelerle su taşıyoruz. Son 2 yıldır da tankerlerle su taşıyoruz. Her şeyimiz suya bağlı, köyde hayvanlarımız dahi susuz kalıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Su sorunumuzun çözüleceği için mutluyuz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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